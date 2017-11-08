NBA.. لاف وجيمس يقودان كافاليرز للفوز على ميلواكي بدوري السلة الأمريكي

سجل كيفن لاف 32 نقطة، وأضاف ليبرون جيمس 30 نقطة؛ ليقودا وصيف بطل الموسم الماضي كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على ضيفه ميلواكي بكس 124 / 119 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتألق اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو بشكل كبير ضمن صفوف ميلواكي بكس، وسجل للفريق 40 نقطة؛ لكنه لم ينجح في إنقاذه من الهزيمة الرابعة على التوالي، في ظل إصرار كافاليرز على استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد البداية المتذبذبة التي قدمها هذا الموسم.

ورفع كافاليرز عدد انتصاراته إلى خمسة، مقابل ست هزائم، بينما كانت الهزيمة هي السادسة لبكس مقابل أربعة انتصارات.

وقدم جيه.آر سميث عرضًا جيدًا ضمن صفوف كالفاليرز، محققًا أفضل رقم له بالموسم إذ سجل 20 نقطة.

وحقق نيويورك نيكس انتصارًا صعبًا، أمام ضيفه تشارلوت هورينتس إذ تغلب عليه 118 / 113 مستفيدًا من تفوقه بفارق 16 نقطة في الربع الأخير من المباراة.

وسجل كريستابس بورزينغيس 28 نقطة، منها سبع نقاط خلال آخر دقيقتين ونصف الدقيقة، من المباراة ليقود نيكس إلى انتصاره الثالث على التوالي، بعد أن تأخر الفريق أمام تشارلوت هورينتس في كل من الربعين الأول والثاني وتعادل معه في الربع الثالث.

وفي مباريات أخرى، تغلب ممفيس جريزليس على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 98 / 97 وساكرامنتو كينغز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 94 / 86 ودنفر ناجتس على بروكلين نتس 112 / 104 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه يوتا جاز 104 / 97 .

كذلك تغلب سان أنطونيو سبيرز على لوس أنغليس كليبرز 120 / 107 ونيو أورليانز بليكانز على مضيفه إنديانا بيسرز 117 / 112 ودالاس مافريكس على مضيفه واشنطن ويزاردز 113 / 99 وتورونتو رابتورز على شيكاغو بولز 119 / 114 .