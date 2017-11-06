NBA.. هاردن يسجل أفضل رقم بمسيرته ويقود روكتس للفوز في دوري السلة الأمريكي

المصدر: د ب أ

حقق جيمس هاردن أفضل رقم في مسيرته الاحترافية؛ إذ سجل 56 نقطة و13 تمريرة حاسمة ليقود هيوستن روكتس إلى الفوز على يوتا جاز 137 / 110 مساء الأحد، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل إريك جوردون 20 نقطة لروكتس، وأضاف زميله تريفور أريزا 14 نقطة كما سجل نيني 13 نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء، ليحقق الفريق الانتصار الثامن له هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم ويتصدر مجموعة المنطقة الغربية.

وتعرض كليفلاند كافاليرز، وصيف بطل الموسم الماضي، لكبوة جديدة على ملعبه وخسر أمام ضيفه أتلانتا هوكس 115 / 117، لتكون الهزيمة السادسة لكافاليرز هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات.

وسجل دينيس شرودر 28 نقطة لأتلانتا هوكس، الذي قطع بذلك سلسلة من ثماني هزائم متتالية تلقاها بعد أن حقق الفوز في مباراته الأولى بالموسم.

وسجل برادلي بيل 38 نقطة وأضاف زميله أوتو بورتر 19 نقطة؛ ليقودا واشنطن ويزاردز إلى الفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 107 / 96 كما تغلب ميامي هيت على مضيفه لوس أنغليس كليبرز 104 / 101.

وفي مباريات أخرى، تغلب لوس أنغليس ليكرز على ممفيس غريزليس 107 / 102 وبورتلاند تريل بليزرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 103 / 99 ومينيسوتا تيمبروولفز على تشارلوت هورينتس 112 / 94 ونيويورك نيكس على إنديانا بيسرز 108 / 101 وسان أنطونيو سبيرز على فينيكس صنز 112 / 95.