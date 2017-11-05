NBA.. مينسوتا يستعيد أمجاده في دوري السلة الأمريكي

المصدر: د ب أ

سجل كارل أنتوني تاونز 31 نقطة و12 متابعة، وأضاف أندرو ويغينز 23 نقطة؛ ليقودا مينسوتا تيمبرولفز للفوز على دالاس مافريكس 112 /99 مساء السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق مينسوتا أربعة انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ نحو خمسة أعوام، وتحديدًا منذ كانون الأول/ديسمبر 2012.

وسجل هاريسون بارنس 17 نقطة لفريق مافريكس؛ الذي تعرض لأسوأ مسيرة في دوري السلة الأمريكي منذ موسم 1993/1994 إذ خسر عشر مباريات مقابل فوز وحيد في أول 11 مباراة له.

وفاز ممفيس غريزليس على لوس أنغليس كليبرز 113 /104 إذ سجل مايك كونلي 22 نقطة، وأضاف مارك غاسول 21 نقطة، مقابل 20 نقطة لتيريكي إيفانز.

وتكفل بليك غريفين بتسجيل 30 نقطة لكليبرز، وأضاف باتريك بيفيرلي 23 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز ديترويت بيستونز على ساكرامنتو كينغز 108 /99 ونيو أورليانز على شيكاغو بولز 96/ 90 وغولدن ستيت واريورز على دنفر نغتس 127 /108.