رموز بارزة في الكرة اليونانية تتورط في فضيحة تلاعب بنتائج المباريات

المصدر: د ب أ

اتهم القضاء اليوناني 28 شخصًا، من بينهم رئيس نادي أولمبياكوس، ايفانجيلوس ماريناكيس، والرئيس السابق للاتحاد اليوناني لكرة القدم، غيورغوس ساريس، بالتلاعب بنتائج بعض المباريات.

وكشفت وكالة “إي أر تي” اليونانية الحكومية للأنباء، أن التحقيقات تضم -أيضا- الرؤساء الحاليين والسابقين لأندية أثينا وفيريا وليفادياكوس، هذا بالإضافة إلى العديد من الحكام وبعض من لاعبي كرة القدم.

وأكد القضاة الذين يباشرون التحقيق في هذه القضية، أن الإجراءات القانونية ستستغرق عدة أشهر.

وفي حال ثبتت الاتهامات الموجهة ضد الأشخاص المذكورين؛ فإنهم قد يواجهون عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات.

ونفى ماريناكيس الاتهامات الموجهة إليه من خلال بيان له، إذ قال: “براءتي ستتضح خلال جلسات الاستماع القضائية”.

يذكر أن ماريناكيس، ترك منصبه كرئيس لنادي أولمبياكوس، ليحل بدلًا منه -بشكل مؤقت- يانيس موراليس.