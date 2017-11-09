ميسي ورونالدو في منتخب واحد.. ماذا لو شكل كل منتخب لاعبيه من الدوري المحلي؟ (صور)

طرحت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية فكرة غريبة حول تشكيلة المنتخبات الكبرى، في حال كان من الممكن أن تتشكل فقط من اللاعبين الذي يلعبون في الدوريات المحلية، وحسب مقر سكناهم وليس جنسيتهم.

وحسب الصحيفة فالمنتخب الإسباني الذي سيشكل من لاعبي الدوري الإسباني مهما كانت جنسياتهم سيضم لاعبين كبارا أبرزهم: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريسيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي مارسيلو، والحارس السلوفيني يان أوبلاك، والأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان غريزمان.

كما سيضم بعض اللاعبين الإسبان كالمدافع سيرجيو راموس وسيرجيو بوسكيتش وإيسكو وجيرارد بيكيه.

وقد تضم القائمة -أيضا- أسماء أخرى كالألماني توني كروس، والأوروغوياني غودين، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني أندرياس إنييستا.

وبالنسبة لإنجلترا فتضم أفضل تشكيلة للدوري الإنجليزي الممتاز عدة لاعبين أجانب كالأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والبلجيكي كيفن ديبروين، والحارس الإسباني دافيد دي خيا، والبلجيكي إدين هازارد ،والإسباني دافيد سيلفا، ومواطنه ماركوس ألونسو، والفرنسي نغولو كانتي.

كما تضم بعض النجوم الإنجليز كالمهاجم هاري كين، وزميله ديلي ألي وجون ستونز.

وقد تضم اللائحة لاعبين كالبرازيلي فيليب كوتينيو، والمصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني وآخرين.

وسيكون شكل المنتخب الفرنسي من أمريكا الجنوبية لكونه سيضم لاعبين من البرازيل وهم: تياغو سيلفا، ونيمار، وماركينهوس، وفابينهو، والأوروغوياني إيدنسون كافاني، والكولومبي رادميل فالكاو، بالإضافة للإيطالي ماركو فيراتي.

وسيكون نصيب الفرنسيين جبريل سيديبي، وكليان مباب، وكورزاوا، والحارس ستيف مانداندا.

كما ستضم القائمة عدة نجوم، كالفرنسي نبيل فقير، والهولندي ممفيس ديباي، والبرتغالي موتينيو، والإيطالي ماريو بالوتيلي، والهولندي ويسلي شنايدر.