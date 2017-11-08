نادال يعلن جاهزيته للمشاركة في بطولة لندن الختامية

قال كارلوس مويا مدرب رفائيل نادال اليوم الأربعاء إن المصنف الأول عالميًا سيكون جاهزًا للمشاركة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال الأسبوع المقبل في لندن رغم مخاوف بشأن حالة ركبة اللاعب الإسباني.

وانسحب نادال البالغ من العمر 31 عامًا من بطولة باريس للأساتذة قبل مباراة دور الثمانية الأسبوع الماضي عقب شعوره بعدم الراحة بسبب ركبته اليمنى خلال فوزه في الدور الثالث على بابلو كويفاس لاعب أوروجواي.

وزادت المخاوف بشأن انضمام نادال الحائز على 16 لقبًا على صعيد البطولات الأربع الكبرى لقائمة طويلة من الأسماء البارزة التي ستغيب عن البطولة الختامية للإصابة وتضم بطل العام الماضي اندي موراي، ونوفاك ديوكوفيتش الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات.

وقال المصنف الأول على العالم سابقًا في ميلانو عقب مشاركة في ورشة عمل للمدربين على هامش البطولة الختامية للشبان:”رافا بحالة جيدة، وركبته على ما يرام، وتوقف حتى لا يخاطر، وسينافس في لندن لأنها البطولة الكبرى الوحيدة التي لم يتوج بها”.

وأسكت نادال المنتقدين هذا العام بعد العودة من الإصابة التي ابتُلي بها العام الماضي ليفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة العاشرة قبل التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة أيضًا.

وضمن نادال بهذين اللقب إنهاء العام الحالي في صدارة التصنيف العالمي للمرة الرابعة في مسيرته بعد ما يقرب من عقد من اعتلائه قمة التصنيف لأول مرة.

وقال مويا، الذي بدأ العمل مع مواطنه القادم من مايوركا منذ عام، إن تألق نادال هذا العام لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف:”توقعت أن يتصدر رافا التصنيف العالمي مجددًا، ولم أتفاجأ بذلك لأنني أراه يتدرب كالمعتاد بكثير من الشغف، وأداؤه وقدراته الذهنية صعدت به إلى المركز الأول”.

وسيبدأ نادال مسيرته في البطولة الختامية يوم الاثنين المقبل أمام البلجيكي ديفيد جوفين وسيواجه أيضًا في مجموعته البلغاري غريغور ديميتروف الذي يشارك لأول مرة في البطولة، والنمساوي دومينيك تيم.