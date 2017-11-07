إيقاف الناميبي فرانكي فريدريكس عضو اللجنة الأولمبية الدولية عن ممارسة مهام منصبه

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت العداء الناميبي السابق، فرانكي فريدريكس، عن ممارسة مهام منصبه كعضو فيها.

وأضافت اللجنة أن المجلس التنفيذي لها قرر إيقاف فريدريكس “عن التمتع بكافة الحقوق أو الامتيازات أو ممارسة مهامه، المنبثقة عن كونه عضوًا في اللجنة الأولمبية”.

وكان العداء الناميبي السابق قد خضع لتحقيق رسمي في فرنسا، بشأن مزاعم شراء أصوات لمنح استضافة أولمبياد 2016 لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأشار مصدر مطلع، يوم الجمعة الماضي، إلى أن فريدريكس، الحاصل على أربع ميداليات فضية في أولمبياد 1992 و1996، يُشتبه في حصوله على رشى بجانب مزاعم غسل أموال في باريس.

وخضع فريدريكس لتحقيق بالفعل من وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى، بشأن مبالغ تلقاها من بابا ماساتا دياك، نجل الأمين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، في اليوم الذي فازت فيه ريو دي جانيرو بحق استضافة أولمبياد 2016.

ورفض فريدريكس هذه المزاعم قائلًا: إن مبلغًا قيمته 300 ألف دولار دُفع إلى شركته نظير أعمال نفذتها بصورة مشروعة.