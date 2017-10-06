إيقاف رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية بعد فضيحة فساد

أوقفت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، كارلوس نوزمان، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية، بصورة مؤقتة بعد اعتقاله بسبب مزاعم حول ضلوعه في دفع رشى تبلغ قيمتها مليوني دولار، لشراء أصوات لاختيار ريو دي جانيرو لاستضافة أولمبياد 2016.

وبجانب إيقاف نوزمان المؤقت، قررت اللجنة الأولمبية الدولية، ومقرها سويسرا، إيقاف اللجنة الأولمبية البرازيلية وتجميد مستحقاتها لدى اللجنة الدولية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: إن الرياضيين البرازيليين لن يتأثروا بهذه القرارات وسيُسمح لهم بالتنافس في الأولمبياد الشتوي 2018 في كوريا الجنوبية.