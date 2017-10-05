اعتقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 (صور)

أعتقلت الشرطة البرازيلية، اليوم الخميس، كارلوس نوزمان، رئيس اللجنة الأولمبية المحلية، والمتهم بالضلوع في عملية شراء أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لاختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد الصيفي في 2016.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أيضًا ليوناردو غرينر، المدير السابق للجنة الأولمبية المحلية ضمن مرحلة جديدة من التحقيقات التي أطلقت عليها قضية “اللعب النظيف”.

ويدعي المحققون في شرطة البرازيل أن نوزمان رتّب رشوة بقيمة مليوني دولار من أجل ضمان حصول ريو دي جانيرو على حق استضافة الدورة الأولمبية الصيفية في العام الماضي.

وفي سبتمبر الماضي داهمت الشرطة منزل نوزمان بعد أن اتهمته بالتآمر مع سياسيين لشراء حقوق استضافة الدورة الأولمبية وقال سيرجيو موزيلا محامي نومان في هذا الوقت إن موكله بريء من هذه التهم.

وأفادت قناة “لوبو نيورز” الإخبارية البرازيلية بأن القبض على نوزمان هو إجراء مؤقت وأن المسؤول البرازيلي تم نقله لإحدى مقرات الشرطة الفيدرالية بمدينة ريو دي جانيرو.

وطبقًا لأقواله التي أدلى بها في وقت سابق وللأدلة التي عثرت عليها الشرطة، قد يكون اعتقال نوزمان، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية طوال الـ 22 عامًا الماضية إجراء وقائيًا.

وكانت “أو غلوبو” قد أشارت، يوم الإثنين الماضي، إلى أن غرينر اعترف أمام السلطات أنه اجتمع في العاصمة الفرنسية باريس مع رجل الأعمال أرثر سواريس، وذلك قبل اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد بيومين.

واتهمت السلطات في البرازيل وفرنسا سواريس، الهارب حاليًا، بدفع رشى مالية للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في ذلك الوقت من أجل أن يصوت لصالح الأخير ريو دي جانيرو للفوز باستضافة الأولمبياد.

واختيرت ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد في أكتوبر 2009 من خلال جلسة تصويت عقدت في كوبنهاغن لتفوز على مدن مدريد وطوكيو وشيكاغو.

وكانت الأولمبياد الماضية هي الأولى في التاريخ التي تنظمها دولة من قارة أمريكا الجنوبية.

بيد أن عملية “اللعب غير النظيف”، وهي تحقيقات قضائية دشنتها فرنسا، أثارت شبهات حول قيام “ريو 2016” بدفع رشى مالية لأعضاء للجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وبموجب هذه التحقيقات، اقتحمت الشرطة البرازيلية في الخامس من سبتمبر الماضي مقر اللجنة الأولمبية البرازيلية ومنزل نوزمان، الذي أدلى بأقواله أمام السلطات الأمنية في ذلك اليوم.

ولم يظل نوزمان قيد الاعتقال آنذاك، ولكنه أُجبر على تسليم جواز سفره للسلطات خلال التحقيقات.

وتأتي التحقيقات مع نوزمان في إطار حملة مكافحة الفساد الكبرى “لافا غاتو”، التي بدأت نشاطها في البرازيل قبل 3 سنوات بإجراء تحقيقات مع شخصيات سياسية كبيرة ورجال أعمال.