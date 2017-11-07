WWE أعدت خطة بديلة لغياب رومان رينز

استعد مسؤولو المصارعة الحرة للمحترفين WWE بخطة بديلة، في حال عدم جاهزية رومان رينز للعودة للمنافسات، بعد إصابته بعدوى فيروسية الشهر الماضي.

وابتعد رينز عن المنافسات منذ الشهر الماضي بعد إصابته بعدوى فيروسية تعرض لها أيضًا براي وايت وبو دالاس، ويشعر مسؤولو WWE بالقلق من إمكانية غياب رينز عن الحدث الكبير في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ويتردد أن إدارة اللعبة تشعر بالقلق من غياب عضو فريق الدرع عن عرض 19 الحالي، لكنها قررت تنفيذ الخطة البديلة بمشاركة جيسون غوردان، بدلًا من رينز في فريق راو ضد سماكدون لايف.

وهذه ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها غوردان مع والده كورت أنغيل قائد فريق راو، الذي يكافح من أجل عمله بعد عودة ستيفاني مكماهون وإعطائه الإنذار الأخير.

وشارك البطل الأولمبي أيضًا بدلًا من رينز، ضمن فريق الدرع في عرض راو الأخير، بينما كان تريبل إتش بديلًا لرينز في الجولة الأوروبية الحالية التي شملت عروضًا في إنجلترا هذا الأسبوع.