مصارع يقضي على منافسه في 90 ثانية بضربة طائرة (فيديو)

بدأ المصارع تيوان كلاكستون مسيرته الاحترافية في عالم MMA بانتصار رائع في عرض بيلاتور 186، حيث انتصر على منافسه خلال 90 ثانية فقط.

وتفوق كلاكستون على منافسه جوني بونيلا بومان في الجولة الأولى، عندما حلق عاليًا وضربه بركبته في وجهه ليسقط على الأرض بعد دقيقة ونصف الدقيقة فقط.

إذ قفز المصارع الأمريكي في الهواء وأمسك رأس بونيلا بومان وضربه بركبته في رأسه ليتراجع للخلف ثم يسقط بالضربة القاضية.

وأدرك كلاكستون أن المعركة انتهت وبدأ الاحتفال وقفز على حاجز الحلبة، حتى قبل أن يقرر الحكم فوزه في مباراته الاحترافية الأولى في وزن الريشة.

وانتصر المصارع الأمريكي البالع عمره 24 عامًا في عالم الهواة في 7 نزالات دون أن يخسر أو يتعادل في أي نزال آخر.