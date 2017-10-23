تريبل إتش يتغلب على روسيف في عودة مثيرة إلى WWE

تغلب النجم تريبل إتش بطل العالم 14 مرة مع عودته إلى WWE على البلدوزر البلغاري روسيف في تشيلي يوم الأحد.

وبدا أن روسيف في طريقه للانتصار حيث دعا زملاءه في فريقه السابق “ذا نيو داي” للاحتفال بالانتصار على الحلبة لكن سرعان ما انتفض تريبل إتش WWEووجه ضربات متتالية وحسم الفوز.

وحذا تريبل إتش حذو أسطورة المصارعة كورت أنغل بالعودة للمشاركة في منافسات WWE، حيث شارك في عرض ريسلمانيا في سانتياغو عاصمة تشيلي.



وحلّ تريبل إتش محل كيفن أوينز خلال جولة WWE في أمريكا الجنوبية حيث اعتذر أوينز عن استكمال الجولة وعاد إلى بلاده بسبب قضية عائلية.

وعانت WWE من حالة اضطراب بعد تفشي مرض التهاب السحايا ليتسبب في إزعاج شديد خلال عرض راو الأخير وكذلك في فوضى كبيرة في ترتيبات المباريات وحقوق البث.

ورومان رينز أحد النجوم الذين ضربهم المرض ما تسبب في انسحابه عن الحدث الرئيسي للعرض،

ولكن مدير عام عرض راو كورت أنغل سيعود إلى منافسات WWE لأول مرة منذ 11 عامًا عندما ينضم لفريق الدرع.

وانسحب براي ويات بطل العالم السابق للوزن الثقيل أيضًا من العرض بسبب العدوى الفيروسية.

وشعرت الجماهير بالقلق على صحة أوينز عقب تسريب أخبار مرضه ثم انسحابه لكن سرعان ما طمأن عشاقه عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “لست مريضا ولم أتعرض لأي أذى عائلتي تحتاجني في هذا الوقت، شكرًا لكل الجماهير خاصة في الأرجنتين وتشيلي لدعمهم”.