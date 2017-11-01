تعرّف على حقيقة العلاقة بين الممثلة الإباحية ميا خليفة وجيلبرت أريناس

ما زالت الممثلة الإباحية اللبنانية الأصل ميا خليفة تواصل دخول عالم الرياضيين في أمريكا، حيث سبق لها أن حاولت التقرب من جون سميت لاعب كرة القدم الأمريكية، الذي قام بصدها وفضح الرسائل بينهما.

وظهرت مرة أخرى في رسائل بعثتها لنجم كرة السلة المعتزل الأمريكي جيلبرت ريباس البالغ 35 سنة، والذي تحوّل كمحلل للقاءات.

ونشر النجم السابق لفريق واشنطن ويزاردز نص الرسالة التي بعثتها له نجمة الإغراء، والتي تحوّلت لمنشطة لبرامج رياضية، حيث كتبت له إن كان يرغب في العشاء معها في لوس أنجلوس، ولما لم يقم بالإجابة بعثت له عدة صور تغريه بالدعوة.

ونشر جيلبرت ريباس نص المحادثات بينهما، وردت ميا خليفة عبر صفحتها على ” تويتر” :”لا تلتقي مع أبطالك .”

ويبدو أن كل هذه المشاكسات على المواقع الاجتماعية تعتبر مجرد إعلان مسبق لبرنامج رياضي ” خارج الحدود ” سينشطه الثنائي ميا خليفة وجيلبرت ريباس في يوتيوب، واختارا أن يقوما بالدعاية له عبر إثارة متابعيهم حول علاقة محتملة بينهما.