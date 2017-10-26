ميا خليفة حاولت إغواء لاعب أمريكي.. تعرّف على رد فعله

حاولت ميا خليفة، نجمة الإغراء والممثلة الإباحية اللبنانية الأصل دخول عالم مشاهير الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت في متابعة بعض النجوم على الموقع الاجتماعي ” تويتر”.

وتوددت ميا خليفة التي اعتزلت الإباحية مؤخرا، لبعض نجوم لعبة كرة القدم الأمريكية، كان أولهم جون سميث البالغ 20 سنة ولاعب بيتسبورغ ستيلرز والذي تحدثت معه عبر تويتر، و حاولت إغراءه لكنه تمكن من صدها بطريقة تؤكد أنه أكثر حكمة.

وكتبت ميا لسميث :” أنت المتابع الجديد المفضل لدي .”

وأجاب اللاعب :” يا إلهي لم أسقط من السماء، صحيح أنا لازلت صغيرا لكنني لست بليدا ولا غبيا.”

وكانت ميا خليفة قد طردت من أحد ملاعب البسبول لكونها ضربت أحد المشجعين حين حاول أخد صورة معها.

وقام المشجع بوضع تلفونه قرب وجهها لكنها أجباته بلكمة في فكه.