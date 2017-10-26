ريال مورسيا يبث فيديو لفضح تصرفات نادي برشلونة في غرف خلع الملابس (شاهد)

نشر نادي ريال مورسيا الإسباني فيديو على يوتيوب لفضح تصرفات نادي برشلونة في غرف خلع الملابس التي تركوها في حالة فوضى عارمة.

وبحسب الفيديو الذي بثه نادي ريال مورسيا، ترك برشلونة غرفة خلع الملابس مليئة بزجاجات المياه والمشروبات الفارغة، كما تركوا بقايا طعام وفواكه على منضدات الغرفة بشكل غريب للغاية.

واستنكر النادي الإسباني تصرف برشلونة تماما.

وبدأ برشلونة رحلة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بطريقة مقنعة بفوزه 3-صفر على مورسيا الثلاثاء الماضي في ذهاب دور 32 للبطولة.

وخاض الفريق الكتالوني، الذي يسعى للفوز باللقب للعام الرابع على التوالي معادلا الرقم القياسي وللمرة 30 إجمالا، بتشكيلة طرأت عليها الكثير من التغييرات في ظل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز أو القائد اندريس انيستا لكنه لم يبذل رغم ذلك الكثير من الجهد للتغلب على منافسه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

وسجل باكو الكاسير هدف السبق لبرشلونة في الدقيقة 44 بعد أن أودع الكرة برأسه في الشباك إثر تمريرة عرضية من جيرار ديلوفو.

وسجل ديلوفو، أكثر لاعبي برشلونة نشاطا في اللقاء، الهدف الثاني بعد ست دقائق على بداية الشوط الثاني بعد مراوغة رائعة وإنهاء مميز للهجمة.

وأضاف المهاجم المتألق خوسيه ارنايز، الذي يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة، الهدف الثالث بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 56 في أول ظهور له ليحسم انتصار الضيوف.