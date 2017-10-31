تعرّف على موعد عودة أندرتيكر للمصارعة رسميًا

أكدت إدارة منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE أن المصارع الأسطوري أندرتيكر سيعود للحلبة مجددا في عرض “راو” ليلة الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني المقبل وذلك عقب آخر ظهور له في ريسلمانيا 33 في ابريل/نيسان الماضي.

وكان يعتقد الكثيرون أن أسطورة مصارعة المحترفين قد اعتزل بالفعل عقب هزيمته المفاجئة أمام رومان رينز في ابريل/نيسان ومع ذلك أعلنت WWE اليوم الثلاثاء أن أندرتيكر سيعود خلال الاحتفلال بمرور 25 عاما على عروض راو العام المقبل.

وقال بيان صادر عن شركة إدارة WWE : “ستنطلق الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لعروض راو في نيويورك يوم الإثنين 22 يناير 2018، وسيتم بث العرض على الهواء مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف البيان “كل نجوم عروض راو ليلة الاثنين وسماكداون سيحضرون في مركز باركليز في نيويورك وكذلك مركز مانهاتن ، وسيتميز العرض الأول في مانهاتن بظهور خاص لأساطير مصارعة المحترفين أندرتيكر و شون مايكلز و كيفن ناش”.

وكانت شركة فينس ماكماهون التي تدير منافسات مصارعة المحترفين قد أعلنت في وقت سابق أن أندرتيكر البالغ عمره 52 عاما واسمه الحقيقي “مارك كالواي سيظهر في نيويورك في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وكذلك في أوكلاهوما قبلها بيوم واحد.

وظهر أمام الكاميرات الأسبوع الماضي أثناء حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن ريك فلير ، إلا أنه رغم هذا الظهور العلني لم يشاهد أحد أندرتيكر أمام شاشات التلفزيون منذ خسارته قبل ستة أشهر.

وبعد هذه الخسارة خلع قبعته وقفازه المميزين وتركها في منتصف الحلبة ما يشير إلى اعتزاله منافسات المصارعة الحرة ضمنيا.

ورغم ذلك لم يصدر أي بيان رسمي من WWE يشير إلى اعتزال أندرتيكر أو أنه لن يصعد إلى حلبة المصارعة مجددا.

يذكر أن حلقة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعرض “راو” ستسبق بطولة رويال رامبل 2018، والتي ستقام في قاعة ويلز فارجو في فيلادلفيا يوم 28 يناير المقبل.