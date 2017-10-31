نقل برايان للمستشفى بعد اعتداء وحشي من كين في WWE (فيديو)

تعرض دانييل برايان لهجوم وحشي من كين خلال عرض “راو” ، ما تسبب في صدمة لمدير عام عرض سماكدون عقب اعتزاله منافسات WWE.

وتسبب الهجوم في نقل برايان، المدير العام لعرض سماكداون، للمستشفى حيث هجم كين على عنق برايان ولف ذراعه حولها ما تسبب له في آلام شديدة.

واعتزل برايان منافسات مصارعة المحترفين في 2015 بسبب حالته الصحية التي لن تسمح له بالمشاركة في نزالات مرة أخرى، خاصة مع كم الارتجاجات في المخ التي تعرض لها عبر تاريخه.

لكن هذا الهجوم قد يمهد الطريق لعودة برايان إلى حلبات المصارعة خاصة في عروض الدفع مقابل المشاهدة.

وقال بيان على موقع WWE: “المدير العام لعروض سماكدون دانييل برايان نقل إلى مستشفى طبية محلية لإجراء مزيد من الفحوصات بعد هجوم مفاجئ وحشي من كين في عرض راو ليلة الاثنين”.

وكان برايان يقاتل من أجل العودة للمنافسات مجددا، رغما أنه أجبر على الاعتزال بسبب المشاكل الصحية ، وأعلن عبر حسابه على تويتر إن أطباء من خارج WWE، سمحوا له بالعودة للمنافسات.

ولكن WWE قد وقفت بحزم ضد هذا الموقف ولم تمنحه حق العودة للمنافسات ما دفعه للتلميح إلى أنه قد يعود للمصارعة الحرة ولكن بشكل مستقل بعيدا عن إدارة شركة فينس ماكماهون التي تدير مصارعة المحترفين.

وعانى برايان من مشاكل عدة وارتجاجات كثيرة في المخ خلال مسيرته ولا يمكن أن يمر من سياسة WWE الطبية الصارمة.

وطالب المصارع البالغ عمره 36 عاما عبر تويتر المسؤولين عن مصارعة المحترفين بالسماح له بالعودة للمنافسات أو المخاطرة بانتهاء عقده العام المقبل دون المشاركة وضرب مثلا بالسماح بعودة المصارع كيرت أنغيل للحلبة رغم اعتزاله منذ سنوات.