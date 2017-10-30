NBA.. واريورز يتلقى الهزيمة الثانية على ملعبه في مشوار الدفاع عن لقب دوري السلة الأمريكي

تلقى حامل اللقب غولدن ستيت واريورز ،الهزيمة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره في الموسم الجديد، حيث تغلب عليه ديترويت بيستونز 115 / 107 ،مساء الأحد، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أفيري برادلي 23 نقطة ،وأضاف ريجي جاكسون 22 نقطة ليقود بيستونز إلى الانتصار الخامس له في الموسم مقابل هزيمتين، وقد تصدر الفريق مجموعة المنطقة الشرقية.

وكانت الهزيمة هي الثالثة لواريورز هذا الموسم ،مقابل أربعة انتصارات، كما أنها الهزيمة الثانية على ملعبه.

وسجل كلاي طومسون 29 نقطة لواريورز ،وأضاف زميله كيفن دورانت 28 نقطة للفريق.

وتواصلت معاناة كليفلاند كافاليرز وصيف البطل ،ومني بالهزيمة الرابعة له خلال آخر خمس مباريات، حيث تغلب عليه نيويورك نيكس في عقر داره 114 / 95 .

وسجل تيم هارداواي جونيور 34 نقطة ،وأضاف كريستابس بورزينجيس 32 نقطة لنيويورك نيكس.

وفي مباريات أخرى، تغلب تشارلوت هورينتس على أورلاندو ماجيك 120 / 113 ،ودنفر ناجتس على مضيفه بروكلين نتس 124 / 111، وواشنطن ويزاردز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 110 / 83.