NBA.. ديفيز يقود بليكانز للفوز على كافاليرز في دوري السلة الأمريكي

أحرز أنطوني ديفيز 30 نقطة ،وهو أعلى معدل له هذا الموسم ؛ليقود فريقه نيو أورليانز بليكانز للفوز على ضيفه كليفلاند كافاليرز 123-101 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ،الليلة الماضية.

وأحرز ديفيز عشر نقاط خلال دقيقتين فقط ،في الربع الرابع والأخير ،في حين أحرز زميله ديماركوس كازينز سابع ثلاثية من الأرقام المزدوجة ،خلال مسيرته الاحترافية ،عندما أسهم في فوز فريقه بإحراز 29 نقطة ،والسيطرة على 12 كرة مرتدة ،وتمرير عشر كرات حاسمة لزملائه.

وأضاف غرو هوليداي لاعب بليكانز 27 نقطة ،كما مرر سبع كرات حاسمة لزملائه.

Team work makes the dream work #DoItBig pic.twitter.com/rhbnjLInYd — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 28, 2017

وهذا هو ثالث فوز يحققه بليكانز هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم.

وعوض ديترويت بيستونز تأخره بفارق 13 نقطة ،في الربع الثالث ،وفاز 95-87 على مضيفه لوس أنغليس كليبرز ،بفضل جهود لاعبه أندريه دورموند ،الذي سجل 15 نقطة ،وسيطر على 17 كرة مرتدة.

وفي مباريات أخرى، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ،خارج ملعبه، على دالاس مافريكس 112-110 ،وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه شيكاغو بولز 101-69.