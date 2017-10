جوشوا يوقف تاكام في الجولة الـ 10 ليحتفظ بألقاب الوزن الثقيل للملاكمة

احتفظ البريطاني أنطوني جوشوا بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية في الوزن الثقيل، عندما أوقف متحديه كارلوس تاكام في الجولة العاشرة من النزال الذي جرى بينهما في كارديف، أمس السبت.

وتسبب البطل جوشوا الذي يخلو سجله من الهزائم، في قطع غائر فوق عين تاكام (36 عاما) اليمنى في الجولة الرابعة ورغم أن الملاكم الكاميروني كافح ليستمر فإن النزال توقف بقرار من الحكم فيل إدواردز بعد سلسلة من اللكمات القوية.

لكن الفوز لم يكن سهلا لجوشوا إذ بدا أن الملاكم البالغ عمره 28 عاما تعرض لكسر في الأنف في الجولة الثانية بعد اصطدام غير متعمد برأس منافسه الأقصر قامة والأخف وزنا.

وأثبت تاكام، الذي تأكد اشتراكه في النزال قبل 12 يوما فقط بعد إصابة منافس جوشوا الأصلي كوبرات بوليف في المران، أنه خصم قوي وكان لا يزال يسدد اللكمات رغم تدفق الدماء من عينيه لفترة طويلة.

