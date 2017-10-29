جوشوا يوقف تاكام في الجولة الـ 10 ليحتفظ بألقاب الوزن الثقيل للملاكمة

احتفظ البريطاني أنطوني جوشوا بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية في الوزن الثقيل، عندما أوقف متحديه كارلوس تاكام في الجولة العاشرة من النزال الذي جرى بينهما في كارديف، أمس السبت.

وتسبب البطل جوشوا الذي يخلو سجله من الهزائم، في قطع غائر فوق عين تاكام (36 عاما) اليمنى في الجولة الرابعة ورغم أن الملاكم الكاميروني كافح ليستمر فإن النزال توقف بقرار من الحكم فيل إدواردز بعد سلسلة من اللكمات القوية.

لكن الفوز لم يكن سهلا لجوشوا إذ بدا أن الملاكم البالغ عمره 28 عاما تعرض لكسر في الأنف في الجولة الثانية بعد اصطدام غير متعمد برأس منافسه الأقصر قامة والأخف وزنا.

وأثبت تاكام، الذي تأكد اشتراكه في النزال قبل 12 يوما فقط بعد إصابة منافس جوشوا الأصلي كوبرات بوليف في المران، أنه خصم قوي وكان لا يزال يسدد اللكمات رغم تدفق الدماء من عينيه لفترة طويلة.

The end to the Anthony Joshua vs takam fight ( ref stops the fight ) pic.twitter.com/uAeSZmzUCf — Elite Football (@EliteF94) October 28, 2017

وأسقط جوشوا منافسه في الجولة الرابعة، لكنه لم يستطع السيطرة تماما على النزال أمام تاكام الذي لم يتفق مع قرار إدواردز بانهاء المواجهة، وهي ثاني مرة فقط يتم فيها إيقافه في 40 نزالا.

وقال جوشوا، البطل الاولمبي السابق، الذي رفع رصيده إلى 20 فوزا بلا أي هزيمة: “كان النزال جيدا حتى أوقفه الحكم لذا أحمل احتراما شديدا لتاكام”.

وأضاف: “لا أهتم على الإطلاق بما يحدث مع الحكام.. هذه ليست وظيفتي.. أعتقد أن الناس كانت ترغب في رؤية تاكام فاقد الوعي على الأرض.. وهذا ما كنت أحاول أن أفعله”.

وفي أول ظهور له منذ نزاله الملحمي ضد فلاديمير كليتشكو في أبريل/ نيسان لم يكن جوشوا في أفضل مستوياته، لكنه كان متقدما بفارق كبير في النتيجة، عندما شن هجوما خاطفا في الجولة العاشرة ليقنع الحكم بالتدخل.

وقال الملاكم البريطاني إنه يرغب في مواجهة الأمريكي ديونتاي وايلدر حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي.

وقال إيدي هيرن، مروج نزالات الملاكمة: “أبلغني أنطوني جوشوا بأنه يريد كل الألقاب.. يجب أن يكون هناك مواجهة بين ديونتاي وايلدر وأنطوني جوشوا”.