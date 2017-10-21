دييغو كوستا يتحول إلى الملاكمة (صور)

يتدرب المهاجم الإسباني دييغو كوستا بشكل مكثف للحفاظ على لياقته البدنية، وليكون جاهزًا للعودة إلى الملاعب في يناير المقبل برفقة فريقه الجديد/ القديم أتلتيكو مدريد والذي انتقل إليه من تشيلسي في صفقة قياسية.

وفي ظل الحكم الذي طال الفريق الثاني للعاصمة مدريد والقاضي بمنعه من التعاقدات لفترتين، فإن الدولي الإسباني لا يمكنه اللعب سوى بعد نهاية العام الحالي.

ونشر فيرناندو توريس مقطع فيديو لزميله في أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا في صالة للرياضة يمارس خلالها الملاكمة وكتب عليه: “أفضل مدرب في نين كلوب، دييغو كوستا يعمل مع خيسوس غارسيا بولا”.

ويملك المهاجم الدولي السابق توريس صالة الرياضة التي تدرب فيها دييغو كوستا برفقة مدرب الملاكمة وظهر في لقطات يمارس خلالها الرياضة برفقة المدرب بولا.

ويخوض كوستا تدريبات مكثفة في ملاعب أتلتيكو مدريد بشكل منفرد أو مع المجموعة وفق خطة وضعها المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، ليكون نجمه جاهزًا للنصف الثاني من الموسم.

ويأمل كوستا أن يقدم أداءً جيدًا حين يعود إلى صفوف فريقه في بداية العام المقبل، ليقنع المدرب جوليان لوبيتيغي بوضعه في لائحة المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.