هاميلتون يفوز بلقب سباق فورمولا- 1 الأمريكي

اقترب البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، من الحصول على لقبه الرابع في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ،بعد فوزه بلقب سباق جائزة أمريكا الكبرى، اليوم الأحد، متفوقا على سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري.

وبهذه النتيجة سيستمر الصراع قائما بين السائقين في سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، يوم الأحد المقبل، حيث يحتاج هاميلتون لإنهاء السباق في أحد المراكز الخمس الأولى، ليضمن حصوله على لقب العام الحالي.

واستطاع هاميلتون عبور خط نهاية مضمار “أميركا” بفارق مريح عن ملاحقه فيتيل ليحصل على لقبه الرابع على التوالي في سباق الجائزة الكبرى الأمريكي، بينما ضمن فريق مرسيدس الحصول على لقب العالم في فئة المصنعين للمرة الرابعة على التوالي.

وفاز هامليتون “32 عاما” حاليا بخمس سباقات من آخر ست سباقات على مضمار “أميركا” وفاز بآخر خمسة سباقات من أصل ستة في الموسم، ليرفع رصيد ألقابه هذا الموسم إلى تسع ألقاب و62 بوجه عام.

وخسر كيم رايكونن، سائق فريق فيراري ، المركز الثالث ومنصة التتويج في الأمتار الأخيرة، بعد تجاوز جريء من قبل ماكس فيرستابن،سائق فريق ريد بول ، إلا أن لجنة الحكام وجدت أن تجاوز سائق ريد بول غير شرعي لتخطيه حدود الحلبة. وبالتالي استعاد رايكونن مركزه الثالث وسط تراجع فيرستابن للمركز الرابع.