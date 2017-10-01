فورمولا 1.. رايكونن ينسحب من سباق ماليزيا قبل أن يبدأ

انسحب الفنلندي كيمي رايكونن، سائق فيراري، من سباق ماليزيا قبل أن يبدأ، اليوم الأحد، ليمنح البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس فرصة أخرى لتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب مطارديه في صدارة بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وتأهل رايكونن ثانيا وكان من المقرر أن ينطلق من الصف الأمامي إلى جوار هاميلتون الذي حصل على مركز أول المنطلقين لكن ذكرت تقارير أن سيارته تعرضت لمشكلة في لفة الإحماء.

وسحب فيراري سيارته إلى المرآب وحاول علاج المشكلة لكن رايكونن، الذي حقق أول فوز له بسباق للجائزة الكبرى على حلبة سيبانج مع مكلارين في 2003، أضطر للانسحاب.

وتعرض السائق البالغ من العمر 37 عاما لهذه المشكلة بعدما أجبرت مشاكل في المحرك زميله الألماني سيباستيان فيتل، أقرب مطاردي هاميلتون على صدارة فورمولا 1 قبل ستة سباقات على النهاية، على الانطلاق من المركز الأخير اليوم.

ويتأخر السائق الألماني عن السائق البريطاني بفارق 28 نقطة في الترتيب العام.