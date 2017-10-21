مقاتلة في منافسات MMA تحطّم وجه منافستها (فيديو)

شهدت منافسات الدورة “Bellator 285” لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، منافسة حامية بين الأمريكية هوذر هاردي، خلال النزال أمام مواطنتها كريستينا وليامز.

وتعرضت البطلة الأمريكية لضربة قوية من وليامز، مما أدى إلى كسر أنفها ونزيف الدم منه، مما دفع بالحكم إلى إيقاف النزال، بعد حوالي 20 ثانية من ذلك، معلنا فوز منافستها كريستينا وليامز، بالضربة الفنية القاضية.