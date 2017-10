مقاتلة في منافسات MMA تحطّم وجه منافستها (فيديو)

شهدت منافسات الدورة “Bellator 285” لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، منافسة حامية بين الأمريكية هوذر هاردي، خلال النزال أمام مواطنتها كريستينا وليامز.

Heather Hardy has her nose kicked into her face. #Kickboxing vs #boxing #Bellator185 pic.twitter.com/Bp3ZEvwB39

وتعرضت البطلة الأمريكية لضربة قوية من وليامز، مما أدى إلى كسر أنفها ونزيف الدم منه، مما دفع بالحكم إلى إيقاف النزال، بعد حوالي 20 ثانية من ذلك، معلنا فوز منافستها كريستينا وليامز، بالضربة الفنية القاضية.

So thankful my Friday night was not anything like Heather Hardy's! DAMN!! #Bellator185 pic.twitter.com/jtVeOnXGbu

