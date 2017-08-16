الشرطة تحقق في وفاة مصارع عقب معركة في MMA

بدأت السلطات الأمريكية في التحقيق عقب مصرع روندل كلارك، مصارع فنون القتال المختلطة (MMA)، بعد خوض معركة دخل على إثرها المستشفى في الولايات المتحدة.

وتعرض كلارك للضرب والسقوط أرضا في الجولة الثالثة من مواجهته أمام ريان دان خلال مباراة، يوم السبت الماضي، في بليموث في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة.

وسبق لكلارك البالغ عمره 26 عاما، أن قد فاز بمعركته الأولى على الإطلاق في يونيو/حزيران الماضي.

وذكر بيان صادر عن مكتب أحد المحامين في بليموث أن كلارك لقي مصرعه في مركز طبي في بوسطن، وفتحت الشرطة تحقيقات بالفعل لكشف ملابسات وفاته.

وأضاف البيان: “سيحدد المركز الطبي الحكومي في الولاية سبب وطريقة وفاة كلارك”، كما سيصدر مروج المباريات كيدغ تيتناس بيانا في وقت لاحق بخصوص الحادثة.