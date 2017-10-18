رقم قياسي.. كم لاعبًا أجنبيًا في قوائم أندية NBA؟

ذكرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “NBA“، أن الجولة الافتتاحية لموسم 2017-2018، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء، ستشهد وجود 108 لاعبين أجانب في قوائم الفرق من 42 دولة وإقليمًا سياسيًا وهو رقم قياسي.

وقالت الرابطة في بيان إن الرقم القياسي لعدد اللاعبين الأجانب بلغ 113 لاعبًا الموسم الماضي لكن من 41 دولة وإقليمًا سياسيًا.

ولا تزال كندا أكثر دولة أجنبية تملك لاعبين في المسابقة برصيد 11 لاعبًا ثم فرنسا (10) وأستراليا (8) وإسبانيا (7). ولدى البرازيل وكرواتيا وألمانيا وصربيا وتركيا خمسة لاعبين لكل دولة.

وأعلنت الرابطة أيضًا أن الجولة الافتتاحية ستشهد وجود 64 لاعبًا من أوروبا في قوائم الفرق المتنافسة وهو رقم قياسي.

وسيكون الصيني تشو كي، لاعب هيوستون روكتس، هو الممثل الوحيد لبلاده في الجولة الافتتاحية رغم واقع أن الصين تعد أكبر سوق خارجية لدوري السلة الأمريكي.

ويملك تورونتو رابتورز ويوتا جاز سبعة لاعبين أجانب ،وهو أعلى عدد بين الفرق المشاركة مقابل ستة لكل من: بوسطن سيلتيكس، وفيلادلفيا سفينتي سيكسرز، وسان أنطونيو سبيرز.