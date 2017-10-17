بسبب الإصابة.. انسحاب نادال من بطولة بازل للتنس

انسحب نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول على العالم من بطولة بازل السويسرية التي تنطلق الأسبوع المقبل، بسبب الإصابة في الركبة اليسرى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “ال بايس” اليوم أن نادال أبلغ اللجنة المنظمة لبطولة بازل بقرار انسحابه، ليصبح السويسري روجيه فيدرر هو المصنف الأول للبطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادال يرغب في ضمان مشاركته في بطولة باريس للأساتذة والبطولة الختامية للموسم في لندن.

وفاز فيدرر على نادال للمرة الرابع هذا الموسم، وذلك في نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة أمس الأول الأحد، في الوقت الذي اشتكى فيه اللاعب الإسباني من مشكلة في الركبة.

وقد يسفر انسحاب نادال من بطولة بازل عن خسارته لصدارة التصنيف العالمي.

ويمتلك نادال 10465 نقطة في صدارة التصنيف مقابل 8505 نقاط لفيدرر في المركز الثاني.