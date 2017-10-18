افتتاح موسم NBA.. جيمس يتفوق على زميله السابق وحزن كبير بسبب إصابة هايوارد المرعبة (فيديو)

تفوق ليبرون جيمس على زميله السابق كايري إيرفينج في فوز كليفلاند كافاليرز 102-99 على بوسطن سيلتيكس في افتتاح موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA الليلة الماضية.

لكن أكبر خسارة لبوسطن كانت لاعبه الجديد جوردون هايوارد الذي أصيب بكسر في الكاحل الأيسر خلال الفترة الأولى. وأصيب هايوارد عندما دفعه جيمس وهو في الهواء ليسقط وقدمه اليسرى أسفل جسده.

The best down the stretch as the @cavs close out on 7-1 run to outlast the @celtics! #KiaTipOff17 pic.twitter.com/3HHWrKnAeR — NBA (@NBA) October 18, 2017

وصرخ هايوارد (27 عامًا)، الذي وقع عقدًا لأربع سنوات مقابل 128 مليون دولار مع سيلتيكس قبل بداية الموسم، في ألم وطلب المساعدة بينما تدلى كاحله في الاتجاه الخاطئ.

وأنهى جيمس اللقاء مسجلًا 29 نقطة ،واستحوذ على 16 كرة مرتدة ،ومرر تسع كرات حاسمة ،بعدما غاب عن أغلب فترة الاعداد للموسم الجديد بسبب إصابة في الكاحل.

وسجل إيرفينج، الذي طلب الرحيل عن كافاليرز لينتقل إلى سيلتيكس قبل بداية الموسم، 22 نقطة، ومرر عشر كرات حاسمة في أول مباراة يخوضها ضد فريقه القديم.

وأحرز لوك مباه أموتي 12 نقطة متتالية في الربع الأخير ،وسجل بي.جيه تاكر آخر نقطتين في المباراة من رميتين حرتين ،قبل 44.1 ثانية على النهاية ؛ليقودا هيوستون روكتس لفوز مفاجئ على غولدن ستيت وريورز حامل اللقب 122-121.

Gordon Hayward goes down with gruesome injury in season opener with the Boston Celtics. pic.twitter.com/GkjnEE5Ktx #NBA #Celtics #CavsvsCeltics — Fan Insider (@FanInsider_) October 18, 2017

وتأخر هيوستون بفارق 11 نقطة قبل الربع الأخير ،ووصلت النتيجة إلى 114-107 بعد تصويبة ثلاثية من ستيفن كوري ،مع تبقي خمس دقائق و12 ثانية على النهاية ،قبل أن ينتفض لينزل بغولدن ستيت ثاني هزيمة على التوالي بملعبه في افتتاح الموسم.

كما فاز روكتس على وريورز ،في أول لقاء بين الفريقين الموسم الماضي ،والذي امتد لشوطين إضافيين.

وسجل إيريك جوردون ثلاث نقاط ،وأضاف تاكر رمية ثلاثية خلال انتفاضة روكتس قرب النهاية ،والتي توجها باستحواذه على الكرة للمرة الثالثة في الدقيقة الأخيرة وهو متأخر 121-120.

وتعرض تاكر بعد ذلك لمخالفة وسجل من رميتين حرتين ؛ليمنح الانتصار لفريقه.