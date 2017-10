افتتاح موسم NBA.. جيمس يتفوق على زميله السابق وحزن كبير بسبب إصابة هايوارد المرعبة (فيديو)

تفوق ليبرون جيمس على زميله السابق كايري إيرفينج في فوز كليفلاند كافاليرز 102-99 على بوسطن سيلتيكس في افتتاح موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA الليلة الماضية.

لكن أكبر خسارة لبوسطن كانت لاعبه الجديد جوردون هايوارد الذي أصيب بكسر في الكاحل الأيسر خلال الفترة الأولى. وأصيب هايوارد عندما دفعه جيمس وهو في الهواء ليسقط وقدمه اليسرى أسفل جسده.

The best down the stretch as the @cavs close out on 7-1 run to outlast the @celtics! #KiaTipOff17 pic.twitter.com/3HHWrKnAeR

— NBA (@NBA) October 18, 2017