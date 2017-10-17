بسبب إقامتها في قطر.. بطل العالم المصري رامي عاشور يقاطع مباراة إسكواش

أعلن اللاعب المصري رامي عاشور مقاطعته مباراة الإسكواش المزمع إقامتها الشهر المقبل بدولة قطر على خلفية خلافات سياسية ناشبة بين القاهرة والدوحة من جانب ومقاطعة دول خليجية بالإضافة إلى مصر للأخرة بسبب مواقفها الداعمة للإرهاب.

وقال عاشور، المصنف الأول عالميًا، إنه سيتحمل أي عقوبات من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب عدم مشاركته في المباراة والتزامه بمواقف بلاده الرافضة لممارسات دولة قطر.

وأشار خلال مؤتمر عقد بالقاهرة لدعم حملة الترويج السياحي لمصر بالخارج، إلى أن موقفه يتسق مع قرارات بلاده الرافضة لسياسات قطر المسيئة ضد مصر.

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة، اليوم الثلاثاء، عن رعاية الهيئة لرامي عاشور لاعب الإسكواش المصري لدعمه لحملة الترويج السياحي لمصر بالخارج.

يذكر أن رامي حصل على لقب المصنف الأول عالميا في رياضة الإسكواش مرتين وفاز ببطولة العالم للرجال 3 مرات وكان أصغر لاعب يفوز بالبطولة عام 2004 حيث كان عمره 16 عامًا وحصل على لقب بطولة العالم للشباب مرتين وقاد مصر للفوز ببطولة العالم للفرق مرتين.