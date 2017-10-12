رفاييل نادال وفيدرر يبلغان دور الثمانية لبطولة شنغهاي للتنس

واصل النجمان المخضرمان الإسباني رافاييل نادال، والسويسري روجيه فيدرر مسيرتهما ببطولة شنغهاي للأساتذة، ذات الألف نقطة، بعدما تأهلا لدور الثمانية للمسابقة اليوم الخميس.

وتغلب نادال، المصنف الأول عالميا، الذي يبحث عن لقبه الأول في البطولة، على الإيطالي فابيو فونيني بنتيجة 6 / 3 و6 / 1 في دور الستة عشر للمسابقة.

واحتاج نادال إلى 63 دقيقة فقط ليحقق فوزه العاشر على نظيره الإيطالي في مواجهاتهما المباشرة، التي بلغت 13 مواجهة حتى الآن.

وصرح نادال عقب المباراة “من الأفضل أن تسير الأمور بتلك الطريقة، بدلا من خوض مباريات طويلة الأمد، من أجل إراحة الجسد. قمت بالكثير من الأشياء بشكل جيد للغاية، والفوز بتلك النتيجة على لاعب بحجم فونيني، بالتأكيد تعني شيئا إيجابيا بالنسبة لي، والتواجد في دور الثمانية بمثابة أمر جيد للغاية بطبيعة الحال”.

وضرب نادال موعدا في دور الثمانية مع البلغاري غريغوري ديميتروف، الذي تغلب على الأمريكي سام كويري 6 / 3 و7 / 6 (7 / 3) ،ليحصد فوزه الثالث في تاريخ مواجهتهما.

وحرمت الخسارة كويري من التقدم في سباق الوصول للبطولة الختامية بلندن.

وقال نادال “أدرك أنه يتعين علي بذل أقصى الجهد إذا كنت أريد الحفاظ على فرص النجاح، وآمل أن أكون مستعدا للقيام بذلك، لأنني ألعب جيدا”.

من جانبه، صعد فيدرر، المصنف الثاني عالميا، الفائز بلقب نسخة البطولة عام 2014، إثر تغلبه على الأوكراني الكسندر دولغوبولوف بنتيجة 6 / 4 و6 / 2، ليحقق انتصاره الخامس على منافسه، الذي اضطر للانسحاب أمامه مرتين بسبب الإصابة خلال أربع مواجهات سابقة.

وتأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو للدور ذاته بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بنتيجة 3 / 6 و7 / 6 (7 / 5) و6 / 4.

واستطاع ديل بوترو أن يهزم زفيريف في أقل من ساعتين فقط في أول مباراة تجمع بينهما.

والفوز هو الرابع لديل بوترو هذا الموسم في 13 مباراة أمام أحد المصنفين العشرة الأوائل.

وخسر ديل بوترو، الذي فاز ببطولة أمريكا المفتوحة قبل ثماني سنوات على حساب روجيه فيدرر، ولكنه عانى لفترة طويلة بسبب عمليات جراحية في المعصم، نهائي بطولة شنغهاي 2013 امام نوفاك ديوكوفيتش.

وكنتيجة لهذا الفوز، سيعود ديل بوترو للمصنفين العشرين الأوائل الأسبوع المقبل لمرة الأولى منذ عام 2014.

وقال اللاعب الأرجنتيني: “ألعب بشكل أفضل مع ثقة كبيرة في طريقة لعبي. اطور من ضرباتي الخلفية، ولكن مازال هناك العديد من الأشياء أتطلع لتطويرها في العام المقبل”.

وأضاف: “سيكون العام المقبل مثيرا بالنسبة لي حال بقيت بصحة جيدة وأشعر أنني بصحة جيدة. لا أشعر بأي ألم في المعصم”.

وحجز زفيريف مقعده بجانب فيدرر ورفايل نادال، المصنف الأول في بطولة شنغهاي، في منافسات البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بلندن.

وكان زفيريف منزعجا من ادائه بعد الفوز ببطولتي أساتذة ذات الألف نقطة في مونتريال وروما.

وفي بقية منافسات الدور الثالث، أوقف الإسباني ألبيرت راموس فينولاس الألماني يان لينارد شتروف 7 / 6 (7 / 4) و6 / 4.

ولحق الفرنسي ريتشارد غاسكيه بركب المتأهلين لدور الثمانية بفوزه على مواطنه جيل سيمون بنتيجة 7 / 5، و6 / 7، و6 / 3، فيما فاز الكرواتي مارين شيليتش، المصنف الرابع للبطولة، على الأمريكي ستيف جونسون بنتيجة 7 / 6، و6 / 4.