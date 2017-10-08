رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية يقرر التنحي لتبرئة ساحته من اتهامات الفساد

أعلن كارلوس آرثر نوزمان، البالغ 75 عامًا، مساء السبت، أنه سيتنحى عن منصب رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية ؛لتبرئة ساحته عقب إلقاء القبض عليه في وقت سابق من الأسبوع الماضي لتورطه في وقائع فساد.

وقال نوزمان ،في بيان مكتوب تناقلته وسائل الإعلام البرازيلية: “لا يمكن أن أسمح للرياضات الأولمبية في البرازيل أن تتأثر بأي شكل من الأشكال بالتحقيقات الجارية دون وجه حق ضدي”.

وأضاف: “في سبيل الحصول على الحق في الدفاع عن نفسي، سأتنحى عن مهامي كرئيس للجنة الأولمبية ،ومن اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016”.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الأول الجمعة، تعليق عمل نوزمان بصورة مؤقتة، بسبب اتهامه بشراء أصوات من أجل استضافة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لدورة الألعاب الأولمبية عام 2016.

وتم تعليق العضوية الفخرية لنوزمان باللجنة الأولمبية الدولية، كما تم استبعاده من لجنة تنسيق أولمبياد طوكيو 2020.

وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، أنه تم تعليق نشاط اللجنة الأولمبية البرازيلية أيضًا بشكل مؤقت “بسبب مسؤولية اللجنة ورئيسها كارلوس نوزمان عن تقديم ملف ريو دي جانيرو لتنظيم الأولمبياد عام 2009”.

وحصلت المدينة البرازيلية على حق استضافة أولمبياد 2016 على حساب العاصمتين الإسبانية مدريد واليابانية طوكيو، بالإضافة لمدينة شيكاغو الأمريكية عام 2009، قبل أن تنال طوكيو فيما بعد شرف تنظيم الدورة عام 2020.

ووجهت لنوزمان تهمة محاولة المساعدة لشراء صوت السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، العضو السابق في اللجنة الأولمبية الدولية، الذي أدين مؤخرًا بالفساد، وذلك مقابل مليوني دولار تم دفعها من خلال شركات برازيلية.

وطلبت السلطات البرازيلية مساعدة نظيرتها السويسرية، فيما يتعلق بالتهم الموجهة لنوزمان، حيث أعلن مكتب النائب العام في سويسرا أنه “يقوم بتحليل الطلب” حاليًا، لتقييم ما إذا كان يمكن تنفيذه أم لا.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن نوزمان يمتلك 16 كيلوغرامًا من الذهب المخزن حاليًا في سويسرا.

وألقي القبض على نوزمان، يوم الخميس الماضي، كما تم اعتقال ليوناردو غرينر، رئيس قسم التسويق التابع للجنة المنظمة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

ويشكل التحقيق جزءًا من عملية دولية أطلق عليها اسم “اللعب غير النظيف”، حيث يتعاون فيها محققون من البرازيل وفرنسا وأنتيجوا وبربودا.

يذكر أن نوزمان، لاعب كرة الطائرة السابق، تولى رئاسة اللجنة الأولمبية البرازيلية لأكثر من عقدين.