هاميلتون وفيتيل يفرضان تفوقهما في التجارب الحرة لسباق فورمولا-1 الياباني

المصدر: د -ب-أ

فرض البريطاني “لويس هاميلتون” سائق مرسيدس وأقرب منافسيه الألماني “سيبستيان فيتيل” سائق فيراري، تفوقهما اليوم الجمعة في التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق الجائزة الكبرى الياباني المقرر على مضمار سوزوكا بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وفي الجولة الثانية من التجارب الحرة التي شهدت سقوط أمطار غزيرة، حقق هاميلتون أسرع زمن بسيارة مرسيدس مسجلاً دقيقة واحدة و719ر48 ثانية، وتلاه استيبان أوكون وسيرخيو بيريز سائقا فورس إنديا.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في تأجيل انطلاق الجولة الثانية من التجارب الحرة لمدة 45 دقيقة ولم يتمكن الفنلندي كيمي رايكونن وفيتيل سائقا فيراري من المنافسة خلال التجربة الثانية رغم خوضها.

وقرر ستة سائقين عدم خوض الجولة الثانية من التجارب الحرة وهم: دانييل ريتشاردو، وماكس فيرستابن سائقا ريد بول، ورومان جروسيان، وكيفن ماجنوسن سائقا هاس، وفالتيري بوتاس سائق مرسيدس، وبيير جاسلي سائق تورو روسو.

وفي وقت سابق اليوم، سجل فيتيل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى متفوقًا على هاميلتون وريتشاردو.

وشهدت التجربة الأولى توقفًا مؤقتًا بسبب حادث تصادم لكارلو ساينث سائق فريق تورو روسو.

وسجل فيتيل في التجربة الأولى دقيقة واحدة و166ر29 ثانية متفوقًا بفارق 211ر0 ثانية على هاميلتون متصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم.

وتوقفت التجربة الأولى لمدة 14 دقيقة بعد أن فقد الإسباني ساينث السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بسيارته بأحد الحواجز في منعطف، ليتحطم جزء أمامي من السيارة.

وخرج السائق البالغ من العمر 23 عامًا من السيارة بنفسه، وأكد لفريقه أنه على ما يرام، عبر الاتصال اللاسلكي.

وبعد إصلاح الجزء المحطم من السيارة، قطع ساينث لفّتين سريعتين خلال الجولة الثانية من التجارب.

وقبل خمسة سباقات متبقية في بطولة العالم، يتصدّر هاميلتون الترتيب العام للسائقين بفارق 34 نقطة أمام فيتيل.

وتجدر الإشارة إلى أن فيتيل فاز بالسباق الياباني على مضمار سوزوكا أربع مرات سابقة، بينما فاز به هاميلتون مرتين فقط.

وقال فيتيل خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب التجارب اليوم إن أحداث ونتائج اليوم لن تؤثر على الأرجح على تعامله وأدائه في التجارب الرسمية المقررة غدًا السبت.

وقال فيتيل:”لدينا فرصة جيدة، لنر ما سيحمله لنا يوم غدٍ” ، وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى طقس أفضل غدًا السبت.