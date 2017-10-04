شاهد ما حدث لهذا اللاعب بعدما تلقى ضربة صاروخية في مكان حساس (فيديو)

تلقى غاري سانشيز، لاعب فريق نيويورك يانكير للبيسبول، ضربة قوية في منطقة حساسة، بعد كرة زميله ديفيد روبرتسون خلال لقاء الدوري الأمريكي للبيسبول.

ورمى روبرتسون الكرة بسرعة بلغت 92 ميلًا في الساعة، وكانت منحدرة قليلًا لم يتمكن غاري سانشيز من مسكها فذهبت لمنطقته الحساسة، ومن حسن حظه أنه كان يحمل واقيًا من مثل هذه الحالات، لكن قوة الضربة جعلته يشعر بالألم.

وقال روبرتسون :” مسكين كان لدي مشهد واضح ، أخذ فقط ضربة قوية.”

وأضاف لاعب نيويورك يانكير :” أحسست بالضربة مكانه ، أحمل أيضًا واقيًا لكن الأمر ليس مسليًا، وأعرف الإحساس بمثل هذه الضربات.”

ورغم الضربة تمكن غاري سانشيز من إكمال اللقاء والمساهمة في فوز فريقه.

وليست هذه المرة الأولى التي يتلقى خلالها لاعبو فرق البيسبول ضربات من هذا النوع، فقد تلقى زميله في الفريق تشيس هيدلي ضربة قبل حوالي شهر أيضًا.