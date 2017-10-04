ماذا حدث في الجمعية العمومية لنادي الهلال السعودي؟

عقد نادي الهلال السعودي، جمعيته العمومية الاستثنائية، بناء على تكليفات الهيئة العامة للرياضة السعودية التي أمرت قبل أسبوعين عقد الجمعية العمومية للأندية خلال 30 يومًا من تاريخه.

وأعلن النادي السعودي نجاح جمعيته العمومية بعد اكتمال نصابها القانوني.

وقال الصحافي السعودي حمد الصويلحي: إن نادي الهلال السعودي حقق العام الماضي صافي ربح 30 مليون ريال، حيث بلغت إيراداته 304 ملايين، في حين بلغت مصروفاته 265 مليونًا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ميزانية العام المقبل من المتوقع أن تشهد عجزًا، حيث ستبلغ الإيرادات 277 في ظل مصروفات تساوي 383 مليونًا.

ومنذ تولي إدارة الأمير نواف بن سعد بلغ إجمالي دعم أعضاء شرف النادي 181 مليون ريال، بينما تكفل نواف وحده بـ229 مليونًا.

وبحسب الصحافي السعودي، فإن المجلس الحالي للنادي استطاع سداد 40 مليونًا من ديون النادي.