رابطة كرة السلة الأمريكية تهدد اللاعبين بعقوبات إذا لم يقفوا احترامًا للنشيد الوطني

بعد مساندتها للاعبين في تحديهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شددت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA من لهجتها، وبعثت رسالة رسمية للثلاثين فريقا المشاركة في البطولة، تنبههم فيها إلى ضرورة وقوف اللاعبين احترامًا للنشيد الوطني، وإلا سيتعرضون للعقاب.

الرسالة الموقعة من قبل النائب المفوض للرابطة، مارك تاتوم، تؤكد أنه لن يكون هناك “أي استثناءات”، حسب القناة التلفزيونية الرياضية ESPN، وأنه “لن يخرج أي فريق عن القاعدة”.

وتضيف الرسالة التي بعثها الرجل الثاني في الهيئة الرياضية: “وستحدد الرابطة كيفية التعامل مع كل لاعب، أو مدرب أو عامل، لا يظل واقفا خلال عزف النشيد الوطني”.

ويأتي هذا التنبيه الرسمي بعد 24 ساعة من تصريح رئيس رابطة كرة السلة، آدم سيلفر، على صفحات “نيويورك تايمز”، إذ أكد أنه ينتظر من اللاعبين أن ينهضوا وقوفا خلال النشيد، رغم أن “سيلفر” أشاد في بيان رسمي أصدره سابقا، بموقف اللاعبين من تصريحات الرئيس الأمريكي.

لكن يبدو أن رابطة كرة السلة التي تفتتح موسمها الرياضي يوم الـ 17 من أكتوبر المقبل، لا تريد أن تسير على نهج الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

إذ يقود لاعبو كرة القدم حركة احتجاج على واقع ما يتعرض له السود في الولايات المتحدة، ثم على النعوت البذيئة التي أطلقها ترامب في حقهم، بوضع إحدى الركبتين على الأرض خلال عزف النشيد الوطني، وبدأ يقلدهم في ذلك الفنانون خلال حفلاتهم.

وقال ترامب: “من المهم جدا أن يقف لاعبو دوري كرة القدم الأمريكية غدا ودائما أثناء عزف نشيدنا الوطني”. وأضاف “احترموا علمنا وبلدنا”.

وبث ترامب فيما بعد على تويتر تسجيلا مصورا لمشجعين ولاعبين يقفون أثناء مباراة في دوري هوكي الجليد وكتب “19 ألف شخص يحترمون نشيدنا الوطني”، وقال مستخدمون آخرون لتويتر إن التسجيل الذي بثه ترامب تم تصويره قبل عام تقريبا.