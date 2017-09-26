مايويذر: حافظت على حياة مكغريغور

كشف الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر عن أنه تعامل برفق مع منافسه الأيرلندي كونور مكغريغور خلال نزالهما الشهر الماضي حتى لا يسبب له “تلفًا في المخ”.

وتفوق الملاكم الأمريكي المخضرم (40 عاما) على منافسه الأيرلندي (29 عاما)، بطل الفنون القتالية المختلطة، بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة للنزال الذي أقيم أواخر الشهر الماضي في لاس فيغاس ليعزز سمعته كأحد أفضل الملاكمين في تاريخ الرياضة.

وكان مكغريغور، الذي خاض نزاله الأول في الملاكمة على المستوى الاحترافي، يأمل في تحقيق مفاجأة والتفوق على الملاكم الأمريكي لكنه افتقر لخبرة الوقوف والصمود في الحلبة.

وحسم مايويذر المواجهة في الجولة العاشرة واستغل إرهاق مكغريغور وأرسل سلسلة من اللكمات القوية السريعة قبل أن يتدخل الحكم لإيقاف النزال وإعلان فوز الملاكم المخضرم.

وكشف مايويذر عن أنه لم يكن يرد أن يضر خصمه قائلا “لا يزال لديه مسيرة طويلة يتمتع بها فهو صغير السن وما زال شابا ولم أرد أن أضره. كان يمكن أن ألحق به ضرار كبيرا لكن يجب علينا أن نفكر في مثل هؤلاء المقاتلين. كان يمكن أن يحدث له تلف في المخ وهذا يحدث كثيرا”.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة “صن” البريطانية عن شراء مايويذر بعض الأعمال الفنية لوضعها في قصره الفاخر في بيفرلي هيلز الذي يبلغ سعره 19 مليون جنيه استرليني بينها صورة بالحجم الطبيعي لمكغريغور وأخرى له في إشارة إلى نزالهما الشهير.

ووضع مايويذر اللوحتين البالغ طول كل منهما ثمانية أقدام ومصنوعة من الزجاج المكسور، حيث نشر صورة له عبر حسابه في انستغرام وهو يقف بين اللوحتين وعلق عليها قائلا “عمل فني خالد في منزلي في بيفرلي هيلز”.