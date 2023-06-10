NBA.. دنفر ناغتس على أعتاب الفوز باللقب بتفوقه على ميامي هيت
ميامي هيت توج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 3 مرات في حين لم يسبق لدنفر ناغتس التتويج باللقب من قبل.
أصبح دنفر ناغتس على بعد فوز واحد من أول لقب له في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بفوزه 108/95 على مضيفه ميامي هيت ليتقدم 3/1 في المباراة الرابعة من سلسلة النهائي.
وسيكون بإمكان دنفر ناغتس حسم اللقب حال فوزه في المباراة الخامسة على أرضه يوم الاثنين، حيث إن الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يتوّج خلفا لغولدن ستايت ووريرز.
وتألق آرون غوردون لاعب دنفر ناغتس وسجل 27 نقطة، وأضاف الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و12 متابعة والبديل بروس براون 21.
وفي ميامي هيت تألق جيمي باتلر أفضل مسجل مع 25 نقطة وأضاف لاعب الارتكاز بام أديابيو 20 نقطة و11 متابعة.
وسبق لميامي هيت التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 3 مرات أعوام 2006 و2012 و2013.
في حين لم يسبق لدنفر ناغتس التتويج باللقب من قبل.