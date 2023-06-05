NBA.. فينسنت يقود هيت للفوز على ناغتس والتعادل في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي

وتفوق هيت 36-25 في الربع الرابع في طريقه لتعويض الخسارة الأولى.

وتألق نيكولا يوكيتش كالعادة من ناغتس وسجل 41 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة مقابل 18 نقطة لجمال موراي وعشر تمريرات حاسمة، لكن الرمية الثلاثية لموراي قبل 1.9 ثانية من النهاية باءت بالفشل.

وتقدم دنفر 57-51 بين الشوطين و83-75 بعد ثلاثة أشواط قبل أن ينتفض ميامي الذي تفوق 32-12 في أول ثماني دقائق بالربع الرابع.