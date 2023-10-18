ساوثغيت: أداء بلينغهام لا يصدق.. محظوظون جدًّا بوجوده معنا

ساوثغيت: أداء بلينغهام لا يصدق.. محظوظون جدًّا بوجوده معنا
أشاد غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، بلاعب الوسط جود بلينغهام ووصف أداء النجم الشاب بأنه "لا يصدق" بعد أن قاد فريقه للفوز 3-1 على إيطاليا في ويمبلي والتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.
ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من هز الشباك لكن تأثيره كان هائلًا.
وقال ساوثغيت للصحفيين: "أنا سعيد حقًّا بالطريقة التي سيطرنا بها على المباراة.
"مع جود، عقليته لا تصدق بالنسبة لعمره. أن يكون له مثل هذا التأثير في مثل عمره وإظهار هذا النضج الكبير مع هذا القدر من التواضع. نحن محظوظون جدًّا بوجوده معنا".
كما أحدث بلينغهام تأثيرًا كبيرًا في ريال مدريد منذ انضمامه من بروسيا دورتموند هذا العام حيث سجل 10 أهداف في أول 10 مباريات له.
وقال بعد مباراة أمس الثلاثاء، إن مستواه تحسن بنسبة 100% بعد الانتقال إلى ريال مدريد.
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "عندما تكون يوميًّا بين هذه الكوكبة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية والعقلية الانتصارية فإنك تنتقل لمستويات أخرى رائعة ذهنيًّا وبدنيًّا وفنيًّا".
وقال ساوثغيت إن اللاعب الشاب كان نقطة انطلاق جيدة لمنتخب إنجلترا.
وأوضح: "الطريقة التي يتصرف بها والطريقة التي يلعب بها على أرض الملعب تظهر ذلك.
"يمتلك هذه المهارات والجودة العالية منذ دخوله المنتخب بالإضافة إلى القوة في لعبه. يمنحنا حلولًا عندما نكون في مواقف صعبة.
"أعتقد أن اللعب بهذه الثقة الكبيرة وطريقة التفاعل مع الجماهير سمات نادرة في لاعب صغير جدًّا".
وبينما تألق بلينغهام، أوضح ساوثغيت أن قائد فريقه هاري كين الذي سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء لعب دورًا حاسمًا أيضًا.
وقال في ليلة أصبح فيها كين أفضل هداف لإنجلترا على الإطلاق في ويمبلي برصيد 24 هدفًا: "هناك خطر في أن نعتبر الأهداف أمرًا مفروغًا منه، لكن طريقة لعبه الشاملة وقدرته على التعامل بدنيًّا مع لاعبي قلب الدفاع ورؤيته الثاقبة للملعب وتمريراته تجعله لاعبًا من نوعية أخرى، إذ إننا في بعض الأحيان لا نقدر النجوم بالشكل الكافي لمجرد أنهم يلعبون منذ وقت طويل مع الفريق".
وأشار ساوثغيت إلى أن انتقال كين في صفقة كبيرة من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ منح دفعة جديدة للاعب.
وشدد ساوثغيت: "اللاعبون الكبار قدوة رائعة للصغار".