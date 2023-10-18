ساوثغيت: أداء بلينغهام لا يصدق.. محظوظون جدًّا بوجوده معنا

ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من هز الشباك لكن تأثيره كان هائلًا.

وقال ساوثغيت للصحفيين: "أنا سعيد حقًّا بالطريقة التي سيطرنا بها على المباراة.

"مع جود، عقليته لا تصدق بالنسبة لعمره. أن يكون له مثل هذا التأثير في مثل عمره وإظهار هذا النضج الكبير مع هذا القدر من التواضع. نحن محظوظون جدًّا بوجوده معنا".

كما أحدث بلينغهام تأثيرًا كبيرًا في ريال مدريد منذ انضمامه من بروسيا دورتموند هذا العام حيث سجل 10 أهداف في أول 10 مباريات له.

وقال بعد مباراة أمس الثلاثاء، إن مستواه تحسن بنسبة 100% بعد الانتقال إلى ريال مدريد.