ممدوح عباس يصدم مجلس إدارة الزمالك

وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد شن هجومًا مدويًا على أحمد شوبير الإعلامي في قنوات أون تايم سبورتس، ولاعب الأهلي المصري السابق.

وتسببت استضافة أحمد شوبير، للحكم السابق توفيق السيد، بعد مباراة الزمالك والأهلي، وتحليله لهدف الفريق الأبيض الثاني، في حالة غضب كبيرة.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "الإعلام الرياضي بأغلبيته أقلام كتَّابه يقفون، الآن، ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد، ولكن ما يعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفًا تلك الأقلام بالإساءة وعدم الحيادية، وهذا لا يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس إدارته".

وأضاف: "هذه النغمة أصبحت سخيفة وغير مقبولة، وعلى من يتبناها أن يُخلي مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك".

وأثار ممدوح عباس غضبًا وصدمة في نفس ذات الوقت بين مسؤولي وجماهير الزمالك، حيث اعتبر أنهم وقفوا بجانب شوبير ضد الزمالك.