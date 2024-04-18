ممدوح عباس يصدم مجلس إدارة الزمالك
وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، صدمة لمجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب، بعد تعليقه على أزمة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء مع الإعلامي أحمد شوبير.
وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد شن هجومًا مدويًا على أحمد شوبير الإعلامي في قنوات أون تايم سبورتس، ولاعب الأهلي المصري السابق.
وتسببت استضافة أحمد شوبير، للحكم السابق توفيق السيد، بعد مباراة الزمالك والأهلي، وتحليله لهدف الفريق الأبيض الثاني، في حالة غضب كبيرة.
وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "الإعلام الرياضي بأغلبيته أقلام كتَّابه يقفون، الآن، ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد، ولكن ما يعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفًا تلك الأقلام بالإساءة وعدم الحيادية، وهذا لا يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس إدارته".
وأضاف: "هذه النغمة أصبحت سخيفة وغير مقبولة، وعلى من يتبناها أن يُخلي مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك".
وأثار ممدوح عباس غضبًا وصدمة في نفس ذات الوقت بين مسؤولي وجماهير الزمالك، حيث اعتبر أنهم وقفوا بجانب شوبير ضد الزمالك.
يذكر أن أحمد سليمان كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منتقدًا شوبير: "إزاي عايزين تبقوا أوصياءَ على نادي الزمالك وأنتم أصلاً مُغرضون؟!".
وأضاف: "هو مين يعرف يجاوب على الأسئلة دي؟ إيه مصلحة الإعلامي إللي رايح يجيب محللاً علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة، رغم أن الدنيا كلها قالت صحيحة؟.. تبارك للزمالك ولا تشكك بفوزه؟!.. وإيه مصلحة الإعلامي إللي راح يشكك بهدف الزمالك الثاني؟، وإيه مصلحة الإعلامي إللي كل همه في الحياة يُبرز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك؟.. ارحمونا، واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها. الزمالك كبير بجماهيره العظيمة، ومحدش هيقدر يخدعه، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين".
وعلّق شوبير على تصريحات أحمد سليمان، حيث قال خلال برنامجه الإذاعي، وذلك بعدما ألمح إلى أنه يُبرز نجله مصطفى شوبير، على حساب الزمالك، حيث قال: "أعضاء مجلس إدارة الزمالك كلهم أو للدقة أغلبهم أناس محترمون. عندك كابتن حسين السيد، إللي خلال الفترة الأخيرة تبرَّع بمبالغ مهولة من جيبه للزمالك، عكس حد ثاني ممكن يبقى موجودًا عشان يتلمع ويعمل عقودًا مع قنوات ويُدخّل فلوسًا في جيبه، فرق كبير أوي يا جماعة".