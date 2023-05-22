مانشستر سيتي يزاحم ليفربول ومانشستر يونايتد على ماك أليستر لاعب برايتون

وبحسب "ديلي إكسبريس"، فإن بيب غوارديولا يريد من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع ماك أليستر، الذي يمكن أن يكلف التعاقد معه 60 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر سيتي يأمل في أن يساعد وجود بيلينغهام في تقوية خط الوسط الذي من المحتمل أن يشهد تغييرًا كبيرًا في الموسم المقبل مع تفكير الألماني إلكاي غوندوغان في الخروج هذا الصيف، كما أن البرتغالي برناردو سيلفا يمكن أن يغادر.

لكن يبدو أن بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند يفضل ريال مدريد على بقية الأندية، حيث ارتبط بمانشستر سيتي وليفربول.