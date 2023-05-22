مانشستر سيتي يزاحم ليفربول ومانشستر يونايتد على ماك أليستر لاعب برايتون
أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" بأن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الثلاثة الأخيرة، مستعد للانضمام إلى معركة التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون.
وارتبط ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع ماك أليستر الذي كان ضمن تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يرحل ماك أليستر، البالغ من العمر 24 عاما، عن برايتون هذا الصيف، رغم ضمان فريقه مقعدا في الدوري الأوروبي.
وبحسب "ديلي إكسبريس"، فإن بيب غوارديولا يريد من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع ماك أليستر، الذي يمكن أن يكلف التعاقد معه 60 مليون جنيه إسترليني.
وكان مانشستر سيتي يأمل في أن يساعد وجود بيلينغهام في تقوية خط الوسط الذي من المحتمل أن يشهد تغييرًا كبيرًا في الموسم المقبل مع تفكير الألماني إلكاي غوندوغان في الخروج هذا الصيف، كما أن البرتغالي برناردو سيلفا يمكن أن يغادر.
لكن يبدو أن بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند يفضل ريال مدريد على بقية الأندية، حيث ارتبط بمانشستر سيتي وليفربول.
ولذلك برز اسم ماك أليستر كأفضل حل لتعويض رحيل غوندوغان عن مانشستر سيتي حيث يرتبط بالانتقال لبرشلونة وآرسنال.
وشارك ماك أليستر في 38 مباراة مع برايتون هذا الموسم سجل فيها 12 هدفا وصنع 3.
وقبل أيام، قال والد ووكيل ماك أليستر أن ابنه "على الأرجح" سيغادر برايتون هذا الصيف على الرغم من ارتباطه مع الفريق بعقد حتى 2025.
وأكدت "ديلي إكسبريس" أن أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد مهتمة جميعها بضم الأرجنتيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يأمل في أن تكون ورقة دوري أبطال أوروبا حاسمة بالنسبة لماك أليستر وممثليه في قبول الانتقال للسيتي.
وقد يدخل فريق المدرب غوارديولا منافسات الموسم المقبل بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حال تجاوز إنتر ميلان في نهائي الموسم الحالي يوم 10 يونيو.
وبات مانشستر سيتي على بعد مباراتين فقط من أن يصبح ثاني فريق إنجليزي في التاريخ يحقق الثلاثية التي سبق أن حققها مانشستر يونايتد مع أليكس فيرغسون.