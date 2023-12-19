اعتماد تقنية التسلل شبه الآلية في كأس آسيا 2023

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه سيتم اعتماد نظام التسلل شبه الآلي خلال منافسات كأس آسيا التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الـ12 من يناير/ كانون الثاني وحتى العاشر من فبراير شباط 2024 المقبلين.

وكشف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن أنه سيتم الاعتماد على نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات البطولة "من أجل تعزيز قرارات الحكام".

وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، وسيصبح بذلك أول اتحاد قاري بالعالم يطبق هذا النظام في بطولات المنتخبات الوطنية.