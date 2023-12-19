اعتماد تقنية التسلل شبه الآلية في كأس آسيا 2023
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه سيتم اعتماد نظام التسلل شبه الآلي خلال منافسات كأس آسيا التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الـ12 من يناير/ كانون الثاني وحتى العاشر من فبراير شباط 2024 المقبلين.
وكشف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن أنه سيتم الاعتماد على نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات البطولة "من أجل تعزيز قرارات الحكام".
وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، وسيصبح بذلك أول اتحاد قاري بالعالم يطبق هذا النظام في بطولات المنتخبات الوطنية.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي: "حكام آسيا أثبتوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم وتطبيق نظام التسلل شبه الآلي سيسهم في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى".
وأضاف "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز مكانته الرائدة كاتحاد قاري على صعيد التحكيم في العالم من خلال تبني أحدث المبادرات التكنولوجية إلى جانب التطبيق الكامل لنظام حكم الفيديو المساعد خلال أبرز بطولات آسيا".
وتابع "نؤكد من جديد رؤية الاتحاد الآسيوي في توفير المنصة المثالية للاعبينا وفرقنا والحكام من أجل التألق".
ويعمل هذا النظام على استخدام 13 كاميرا متخصصة يتم توزيعها في الملعب من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.
وسيسهل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في وضع تسلل باستلام الكرة يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور.
وتستضيف قطر البطولة القارية بعدما تراجعت الصين عن تنظيمها بسبب تأثير جائحة كورونا.