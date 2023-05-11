بث مباشر لقرعة كأس آسيا 2023 (فيديو)

تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة قرعة النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا 2023 التي تقرر أن تقام بين الـ12 من يناير إلى الـ10 من فبراير 2024 في قطر.

المجموعة الأولى: طاجيكستان

المجموعة الثانية: الهند

المجموعة الثالثة: هونغ كونغ

المجموعة الرابعة: إندونيسيا

المجموعة الخامسة: ماليزيا

المجموعة السادسة: تايلاند

نظام القرعة

تم الإعلان عن المستويات الأربعة التي تنتمي إليها منتخبات البطولة طبقًا للتصنيف الجديد للمنتخبات، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويضم كل من هذه المستويات 6 منتخبات.

المستوى الأول: قطر واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

المستوى الثاني: العراق والإمارات وعُمان وأوزبكستان والصين والأردن.

المستوى الثالث: البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان.

المستوى الرابع: الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج والصين وإندونيسيا.