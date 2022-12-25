محمد صلاح يثير الجدل بفيديو ظهر فيه مستعدا للقفز من طائرة هليكوبتر (شاهد)

أثار النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد نشره فيديو عبر خاصية "استوري" في حسابه على موقع "إنستغرام" يظهر فيه وهو على متن طائرة مروحية "هليكوبتر".

ولم يكشف صلاح في الفيديو الذي نشره أي تفاصيل، سوى أنه يستعد للقفز من طائرة هليكوبتر.

وظهر بعض الأشخاص في الفيديو يطلبون من النجم المصري القفز من الطائرة المروحية قائلين: "لا تخف يا صلاح اقفز، طير يا صلاح، أنا أمسك جيدًا بالأمور، لا تشعر بأي خوف، اقفز".