محمد صلاح يثير الجدل بفيديو ظهر فيه مستعدا للقفز من طائرة هليكوبتر (شاهد)
أثار النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد نشره فيديو عبر خاصية "استوري" في حسابه على موقع "إنستغرام" يظهر فيه وهو على متن طائرة مروحية "هليكوبتر".
ولم يكشف صلاح في الفيديو الذي نشره أي تفاصيل، سوى أنه يستعد للقفز من طائرة هليكوبتر.
وظهر بعض الأشخاص في الفيديو يطلبون من النجم المصري القفز من الطائرة المروحية قائلين: "لا تخف يا صلاح اقفز، طير يا صلاح، أنا أمسك جيدًا بالأمور، لا تشعر بأي خوف، اقفز".
جدل صلاح متواصل
يذكر أن النجم المصري محمد صلاح أثار جدلًا آخر قبل أقل من 24 ساعة بعد أن نشر مهاجم ليفربول، صورة مع عائلته على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ببيجامات الكريسماس وإلى جانب شجرة الكريسماس، ما أثار الكثير من الجدل بشأن احتفاله المتكرر منذ سنوات.
وارتدى قائد الفراعنة البالغ عمره 30 عامًا، بيجامة، وارتدت زوجته وابنتاه بيجامات مصنوعة من نفس النوع والألوان والاختلاف كان في القطعة العلوية فقط.
وارتدت "ماجي" زوجة مهاجم ليفربول بيجامة برتقالية اللون، بينما ارتدت ابنتاهما مكة وكيان اللون الأبيض، وكانت بيجامة صلاح ذات لون فيروزي وكانت شجرة الكريسماس باللونين الأزرق والسماوي وكانوا جميعا يجلسون على الأرض.
وقد انتقد احتفالاته الكثير من معجبيه في الوطن العربي.
ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، يوم الإثنين المقبل، في أولى مباريات الريدز بالدوري بعد انتهاء كأس العالم.
وكان صلاح قد سجل هدفًا في خسارة ليفربول أمام السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أول أمس في كأس الرابطة الإنجليزية.