جدل واسع حول احتفال محمد صلاح وعائلته بـ "الكريسماس"

احتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعيد الميلاد بنشر صورة مع عائلته على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ببيجامات الكريسماس وإلى جانب شجرة الكريسماس، ما أثار الكثير من الجدل بشأن احتفالات المتكرر منذ سنوات.

وارتدى قائد الفراعنة البالغ عمره 30 عاما، بيجامة، وارتدت زوجته وابنتيه بيجامات مصنوعة من نفس النوع والألوان والاختلاف كان في القطعة العلوية فقط.

وارتدت ماجي زوجة مهاجم ليفربول بيجامة برتقالية اللون، بينما ارتدت ابنتهما مكة وكيان اللون الأبيض فيما كانت بيجامة صلاح ذات لون فيروزي وكانت شجرة الكريسماس باللونين الأزرق والسماوي وكانوا جميعا يجلسون على الأرض.

وقد انتقد احتفالاته الكثير من معجبيه في الوطن العربي.

وفي المقابل، دافع حساب يدعى زي أنچيلا ميركل عن تصرف صلاح، بالقول " 46 مليون أرجنتيني فخورين بقائد الفريق ميسي.. ولا أحد يجرؤ أن ينتقد صورته مع زوجته وهو فخورا بها.. على الجانب الآخر شعبنا يشتم لاعبه محمد صلاح لو زوجته خرجت تتسلم جائزة عنه فى تصرف راقي.. أو مع بناته الأطفال (7 و3 سنوات) بالمايوه على البحر.. أو بجانب شجرة كريسماس مع أسرته".

وكتبت أميرة "اليوم هذا من كل سنة يتحد العرب المسلمون ويروحوا لتويتة محمد صلاح ينتقدوه عشان حط ماري كريسماس".