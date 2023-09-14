ماغواير بعد خطئه أمام اسكتلندا: بإمكاني التعامل مع غضب الجماهير

وشارك مدافع مانشستر يونايتد البالغ عمره 30 عاما كبديل في بداية الشوط الثاني في جلاسجو عندما كانت إنجلترا متقدمة 2-صفر قبل أن يهز شباكه بالخطأ في الدقيقة الـ 67.

وقال ماغواير لوسائل إعلام بريطانية بعد فوز إنجلترا 3-1 "الانتقادات تخفف الضغط عن زملائي وتزيده علي، وهذا يساعدهم على اللعب بشكل أفضل بكل تأكيد".

وأضاف: "كنا ندرك أننا قادمون لأجواء عدائية خاصة عندما تسمع النشيد الوطني وعدم احترامهم لذلك، وتلقيت القدر الأكبر في الشوط الثاني".

وتابع: "أنا سعيد بذلك ولا أشعر بالقلق تجاه الأمر".