ساوثغيت ينتقد طريقة التعامل مع ماغواير مدافع إنجلترا

وشارك ماغواير، الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، مع بداية الشوط الثاني بعد إصابة مارك جويهي وواجه هتافات ساخرة من الجماهير الاسكتلندية مع كل تمريرة له.

ومنح مدافع مانشستر يونايتد اسكتلندا دون قصد فرصة العودة للمباراة عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من روبرتسون بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة 67.

وقال ساوثغيت بعد المباراة: "لقد تعرض لمعاملة سخيفة لفترة طويلة، بصراحة.

"إنها مزحة. لم يسبق لي رؤية لاعب يتعرض لمثل هذه المعاملة ليس من قبل الجماهير الاسكتلندية، ولكن من قبل معلقينا ونقادنا، لقد صنعوا شيئا يفوق أي شيء رأيته من قبل".