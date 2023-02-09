ترتيب الدوري السعودي: سوبر هاتريك رونالدو في شباك الوحدة يقود النصر لاستعادة الصدارة
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي، لاستعادة صدارة دوري روشن، بعد إحرازه 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليفوز فريقه على الوحدة 4/0 في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح رونالدو حفلة أهداف بالهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم بينية سحرية من عبد الرحمن غريب، وانفرد بعبد القدوس حارس الوحدة، وسدد يسارية رائعة مسكنًا الكرة الشباك.
وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول، بنفس طريقة هدفه السابق، ولكن من ناحية اليمين، حيث استلم بينية أخرى من عبد الرحمن غريب وسدد بيمناه محرزًا ثاني أهداف اللقاء.
وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز كريستيانو الهدف الثالث من ضربة جزاء، احتسبها الحكم إثر وجود لمسة يد على المدافع.
واختتم رونالدو أهدافه بـ"سوبر هاتريك" في الدقيقة 61 بعد أن سدد الكرة وارتدت من الحارس، لتجد النجم البرتغالي الذي يودعها في الشباك.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:
بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة ليتصدر الدوري بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر.
وتواصلت معاناة الوحدة، الذي تلقى الخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة من 16 مباراة ليحتل المركز 13.