ترتيب الدوري السعودي: سوبر هاتريك رونالدو في شباك الوحدة يقود النصر لاستعادة الصدارة

افتتح رونالدو حفلة أهداف بالهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم بينية سحرية من عبد الرحمن غريب، وانفرد بعبد القدوس حارس الوحدة، وسدد يسارية رائعة مسكنًا الكرة الشباك.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول، بنفس طريقة هدفه السابق، ولكن من ناحية اليمين، حيث استلم بينية أخرى من عبد الرحمن غريب وسدد بيمناه محرزًا ثاني أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز كريستيانو الهدف الثالث من ضربة جزاء، احتسبها الحكم إثر وجود لمسة يد على المدافع.

واختتم رونالدو أهدافه بـ"سوبر هاتريك" في الدقيقة 61 بعد أن سدد الكرة وارتدت من الحارس، لتجد النجم البرتغالي الذي يودعها في الشباك.