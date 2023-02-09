أهداف مباراة النصر والوحدة: كريستيانو رونالدو يسجل "سوبر هاتريك" (فيديو)
افتتح النجم الرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أهداف فريقه أمام الوحدة، في مباريات دوري روشن السعودي.
ويلعب النصر ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وخلال المباراة التي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبد العزيز، استلم رونالدو تمريرة سحرية من زميله، وأودع الكرة في الشباك بتسديدة يسارية رائعة.
وفي الدقيقة 40 عزز رونالدو تقدم النصر وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه من انفراد وتسديدة رائعة.
وواصل رونالدو تألقه وسجل الهاتريك، حيث أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 63.
ويأمل رودي غارسيا مدرب النصر في تعافي فريقه سريعا بعد الخسارة في قبل نهائي كأس السوبر السعودية والتعادل الصعب 2-2 مع الفتح بفضل ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع.
لكن المدرب الفرنسي تلقى ضربة قوية باحتمال غياب البرازيلي تاليسكا للإصابة.
ويسعى النصر لاستغلال خسارة الوحدة في آخر مباراتين ووجوده في المركز 13 برصيد 15 نقطة متقدما بست نقاط على منطقة الهبوط.
وسجل النصر 30 هدفًا وهو ثاني أقوى هجوم بعد الشباب واستقبل 8 أهداف وهو ثاني أقوى دفاع بعد الاتحاد.
وفاز النصر في لقاء الدور الأول للدوري السعودي هذا الموسم بنتيجة 1/0 كما إن الوحدة لم يعرف الفوز على النصر في آخر 4 مباريات حين فاز الوحدة بنتيجة 1/0 يوم الـ24 من نوفمبر 2019.