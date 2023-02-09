أهداف مباراة النصر والوحدة: كريستيانو رونالدو يسجل "سوبر هاتريك" (فيديو)

ويلعب النصر ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخلال المباراة التي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبد العزيز، استلم رونالدو تمريرة سحرية من زميله، وأودع الكرة في الشباك بتسديدة يسارية رائعة.

وفي الدقيقة 40 عزز رونالدو تقدم النصر وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه من انفراد وتسديدة رائعة.

وواصل رونالدو تألقه وسجل الهاتريك، حيث أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 63.