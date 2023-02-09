الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد النصر في دوري روشن السعودي
يخوض فريق النصر اختبارا جديدا، اليوم الخميس، أمام مضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتنطلق الجولة السادسة عشرة بمواجهة صعبة للشباب خارج دياره أمام الباطن كما يلعب التعاون مع الفتح.
وترصد شبكة إرم نيوز في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوحدة ضد النصر في دوري روشن السعودي :
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية) الساعة الـ20:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.
ترتيب الفريقين
يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بقيادة مديره الفني التشيلي لويس سييرا.
وحقق الوحدة 4 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 8 خسائر، وسجل الوحدة 9 أهداف فقط وهو صاحب أضعف هجوم بالدوري بالتساوي مع الباطن واستقبل 17 هدفًا.
ويحتل النصر الصدارة برصيد 34 نقطة بقيادة مديره الفرنسي رودي غارسيا، وحقق النصر 10 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة.
وسجل النصر 30 هدفًا وهو ثاني أقوى هجوم بعد الشباب واستقبل 8 أهداف وهو ثاني أقوى دفاع بعد الاتحاد.
وفاز النصر في لقاء الدور الأول للدوري السعودي هذا الموسم بنتيجة 1/0 كما إن الوحدة لم يعرف الفوز على النصر في آخر 4 مباريات حين فاز الوحدة بنتيجة 1/0 يوم الـ24 من نوفمبر 2019.
أسلحة الوحدة
يخوض الوحدة مهمة صعبة على ملعبه من أجل استعادة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام الفيحاء وقبل الخسارة أمام الفتح.
ويتطلع الوحدة للخروج من الموقف الحرج والابتعاد عن منطقة صراع الهبوط خاصة مع بداية الدور الثاني.
ويملك المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق الوحدة خبرة اللعب ضد النصر بعدما لعب 9 مباريات أمامهم مع ناديي النصر والطائي، وفاز سييرا 4 مرات مقابل 4 خسائر وتعادل وحيد.
ويغيب عن صفوف الوحدة حارس المرمى منير المحمدي وعلاء حجي ونور الرشيدي ومحمد القرني وعبدالله الحافظ ودافيد بوجيل بسبب الإصابة.
واستقر سييرا على استبعاد المغربي فيصل فجر لعدم الجاهزية، ويعود الثنائي وليد باخشوين وأوسكار دوراتي بعد الغياب عن لقاء الفيحاء.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد القدوس عطية وأمامه رباعي خط الدفاع علي مكي وإسلام دوراتي وأمير الكردي وإسلام هوساوي.
ويقود خط الوسط أنسيلمو دي مورايس ووليد باخشوين يوسف الحربي مع ثلاثي الهجوم عبدالكريم يودا وهزاع الغامدي وجيرسون رودريغيز.
أوراق النصر
يدخل النصر مباراة الوحدة باحثًا عن تحقيق الفوز وتعزيز الصدارة التي يحتلها الفريق.
ويغيب عن صفوف النصر نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الدوري وهو ما يعد ضربة قوية لهجوم الفريق في هذا اللقاء.
ويعتمد رودي غارسيا على تشكيلة تضم حارس المرمى أوغوستين روسي وأمامه عبدالإله العمري وعبدالله مادو وسلطان الغنام وجيسلان كونان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالله الخيبري ولويس غوستافو وصانع الألعاب سامي النجعي وعلى الأطراف جلال الدين مشاريبوف وعبدالرحمن غريب مع المهاجم كريستيانو رونالدو.
وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الوحدة الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون حافلة بتفاصيل مهمة، على رأسها خبرة سييرا وخوض الوحدة اللقاء على ملعبه، وهي عوامل تزيد صعوبة مهمة النصر.
وأشار إلى أن الوحدة سيكون أكثر شراسة من لقاء الدور الأول خاصة أن الفريق نتائجه متراجعة ويسعى للتحسن مؤكدًا أن غياب تاليسكا مؤثر بكل المقاييس بالنسبة للنصر.