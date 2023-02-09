الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد النصر في دوري روشن السعودي

يخوض فريق النصر اختبارا جديدا، اليوم الخميس، أمام مضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق الجولة السادسة عشرة بمواجهة صعبة للشباب خارج دياره أمام الباطن كما يلعب التعاون مع الفتح.

وترصد شبكة إرم نيوز في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوحدة ضد النصر في دوري روشن السعودي :